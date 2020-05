Gracias por todo Inma

Acaba de fallecer nuestra compañera y amiga Inmaculada Hernández Beltrán de este virus con el que llevamos luchando semanas. Médica de familia convencida, defensora de la Atención Primaria y de la Sanidad Pública hasta al final. De hecho, ha muerto por eso, desde la primera línea, por defendernos a tod@s.

No eres un número. No eres un porcentaje. No eres una curva ni una recta. Y por supuesto no lo serás nunca. Eres nuestra amiga y compañera. Una gran profesional y mejor persona. Te echaremos mucho de menos Inma. Y seguiremos luchando por todo eso que nos enseñaste hasta que no podamos más, como tu hacías, le pese a quien le pese.

Como dijiste hasta el final:

«Nunca sabes qué tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es tu única opción«.

Gracias por ser y estar.

Todo el Equipo de Fundacion iO