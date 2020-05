El pasado 11 de Mayo nuestra compañera la Dra. Alejandra Bustos, participó como ponente en el programa de cooperación internacional «Situation of Intensive Care Units in the COVID-19 epidemic» organizado por AECID y el Ministerio de Salud Etíope.

La presentación tenía como objetivo analizar la situación de los enfermos en las UCI revisando su tratamiento con objeto de determinar los factores de gravedad que permitan intoducir estrategias de atención intermedia para frenar el curso evolutivo de la enfermedad COVID-19.

A través de casos clínicos, de una manera práctica, se revisaron los tratamientos y formas de actuación establecidas hasta ahora .

Los participantes en la sesión fueron médicos especialistas etíopes, involucrados en enfrentar la actual pandemia y trabajadores de salud pública en Etiopía.

La Dra. Alejandra Bustos, es especialista en Medicina Intensiva en el Servicio de Medicina Intensiva, Virgen de la Hospital de Salud de Toledo. Máster en Cooperación y Máster en Relaciones Internacional. Colaboradora de Fundación iO.

Más información sobre la sesión. Fecha: 11.05.2020

Más información sobre la sesión. Fecha: 4.05.2020