The Sick Rose es una obra extraña pero a la vez maravillosa que describe lo horrible pero fascinante de la enfermedad a través de la ilustración médica, litografías de una época anterior a la fotografía.

Este sorprendente volumen, combina más de 350 ilustraciones detalladas de pacientes afectados de algunos de los libros de medicina más raros del mundo. Cadáveres de indigentes y criminales, retratos sencillos de leprosos, sifilíticos, tuberculosos y enfermos de cáncer. Un recordatorio inolvidable y profundamente humano de la lucha de la humanidad contra la enfermedad.

Incorpora mapas históricos, cuadros únicos y notas extraordinarias sobre casos contemporáneos. El resumen evocador realizado por Richard Barnett revela los temores y las obsesiones de una era dominada por las epidemias.

El autor

Richard Barnett estudió medicina antes de convertirse en historiador. Su escrito ha aparecido en The Lancet, The London Magazine y The Natural Death Handbook. Su primer libro, Medical London: City of Diseases, City of Cures, fue publicado en 2008 y fue libro de la semana en BBC Radio 4. Su segundo libro, The Sick Rose, publicado por Thames & Hudson, fue el ganador de The British Book Design and Production Awards. Richard también ha aparecido en ‘The Beauty of Anatomy’ de BBC4. Actualmente es Director de estudios en Historia, Programa de Pembroke-King, Universidad de Cambridge y miembro honorario de investigación, UCL.

Más información

Tapa dura

256 páginas

Editorial : D.A.P./Distributed Art Publishers; 1ª Edición 31 de mayo de 2014

Idioma : Inglés

: Inglés ISBN : 978-1938922404

: 978-1938922404 Dimensiones: 17.8 x 3.2 x 25.4 cm