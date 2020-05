Publicamos nuevos datos de COVID19 TRENDS de Euskadi en la Revista Medicina de familia SEMERGEN

Con el título: «Estimating the number of COVID-19 cases using a web-based tool: results from the first week of the «Covid-19 Trends» project in the Basque Country.» acabamos de publicar en la revista medicina de familia SEMERGEN los resultados de la primera semana del proyecto Covid-19 Trends en Euskadi. Os dejamos el abstract:

Objetivo: En Euskadi, dos casos de COVID-19 fueron diagnosticados el 28 de febrero de 2020. El 14 de marzo el Gobierno español estableció el estado de alarma. La única información acerca del número de casos de Covid-19 eran los confirmados por RT-PCR. Lanzamos una herramienta de vigilancia basada en la web para estimar el número mínimo de casos sintomáticos de Covid-19 y generar información útil para la toma de decisiones en salud pública.

Material y métodos: Implementamos un cuestionario web anónimo y lo difundimos a través de redes sociales. Recopilamos información epidemiológica sobre variables de “tiempo” (fecha de inicio de los síntomas), “lugar” (código postal) y “persona” (género, edad). Comparamos los casos positivos detectados mediante RT-PCR con los casos estimados según la definición de caso del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social. Calculamos la tasa de respuesta al cuestionario y la incidencia acumulada a 14 días.

Resultados: Entre el 19 y 26 de marzo de 2020, el cuestionario fue contestado por 128.182 personas (5,5% de la población vasca).De ellas 27.599 cumplieron la definición de caso. Los casos estimados fueron seis veces más que los RT-PCR positivos para COVID-19. La incidencia acumulada a 14 días fue de 463,3 por 100.000 habitantes comparada con la de los casos positivos por RT-PCR que fue de 139,6 por 100.000 habitantes.

Conclusiones: Esta herramienta mostró su utilidad para estimar el mínimo número de casos sintomáticos en Euskadi lo cual podría apoyar acciones de salud pública.

Leer artículo completo