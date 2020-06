Junio 2020. Ehrlichia canis en Kununurra, Australia

Según fuentes oficiales de Australia (Department of Agriculture, Water and the Environment) se ha detectado la presencia de Ehrlichia canis en perros domésticos en Kununurra, Western Australia. Se trata de la primera detección de la bacteria en el país.

Este patógeno tiene gran importancia como enfermedad zoonótica emergente con potencial transmisión a humanos a través de la mordedura de garrapatas (principalmente Rhipicephalus sanguineus)

La enfermedad tiene una distribución mundial, particularmente en regiones tropicales y subtropicales

Fuente