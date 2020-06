¿Cómo suena la extinción?

Del año 2001 al 2005 se realizó la Evaluación Millennium Ecosystem Assessment que valoraba las consecuencias para el bienestar humano de los cambios en los ecosistemas. Esta evaluación implicó el trabajo de más de 1300 expertos a nivel mundial y sus hallazgos proporcionaron una evaluación científica de vanguardia de las tendencias en los diferentes ecosistemas en el mundo, además de suministrar la base científica para la acción de conservarlos y utilizarlos de forma sostenible.

Quince años más tarde, no solo no hemos mejorado sino que la extinción antropocénica avanza a marchas forzadas.

En este contexto, el investigador italiano David Monacchi ha dedicado los últimos años a un proyecto multidisciplinar que aúna ciencia, tecnología y arte para llamar la atención sobre esta catástrofe silenciosa de nuestro tiempo: la sexta extición masiva.

Su proyecto, llamado Fragments of Extinction (Fragmentos de extinción), ha consistido en grabar los sonidos de las selvas tropicales ecuatoriales primarias más antiguas y diversas del mundo (Amazonía, África y Borneo), recopilando sus retratos sonoros.

El acceso a todo el archivo y su investigación se puede ver en su web, en inglés: Fragments of Extinction. Retrata sonidos que quizá ya no son. O que, quizá mañana, ya no serán. Eso es lo que hace especial el proyecto.

Os recomendamos reservar un momento tranquilo para escuchar los audios: poneos cómodos, poneos cascos, seleccionad la biozona y el momento del día –hay un fragmento de selva inundada espectacular– y dejaos maravillar ante la enormidad del mundo que se está desvaneciendo ante nuestros ojos.

Aquí el acceso a los audios.

Lo que tardó cuatro mil millones de años en evolucionar se está desvaneciendo en un abrir y cerrar de ojos.