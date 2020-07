Detectado un virus de la gripe emergente en cerdos con potencial pandémico en China

Publicado un estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sobre el virus de la gripe en cerdos realizado en 10 provincias de China que ha identificado una cepa de influenza porcina con potencial de propagación pandémica a humanos.

El trabajo encontró que los trabajadores de granjas porcinas habían estado expuestos y que el virus tiene capacidad de transmisión entre mamíferos. La situación merece una estrecha vigilancia por parte de autoridades de salud pública.

Similitudes con la gripe H1N1 del 2009

En el estudio se aislaron 179 virus de la gripe procedente de cerdos en 10 provincias chinas entre 2011 y 2018, en base a un tomas nasales realizadas en mataderos. Los virus se clasificaron en seis genotipos diferentes, y la cepa G4 se volvió predominante desde 2016.

La cepa G4 es una mezcla de tres linajes, uno similar a los que se encuentran en las aves europeas y asiáticas, uno relacionado con el virus pandémico H1N1 del 2009 y un virus con triple reordenamiento H1N1 norteamericano que tiene genes de aves, humanos, y fuentes porcinas.

El análisis de la cepa del virus G4 en el laboratorio, encontró que tenía muchas similitudes con el H1N1 del 2009. Se une preferentemente a los receptores de la vía aérea superior humana superior y se replica de manera eficiente en las células epiteliales de la vía aérea humana. En experimentos con hurones, a menudo utilizados como modelo animal para estimar la posible enfermedad clínica y la transmisibilidad de la gripe en humanos, el grupo descubrió que el virus G4 infectaba y se transmitía fácilmente entre los animales.

Para medir la exposición en humanos, los investigadores examinaron más de 300 muestras de sangre en trabajadores de 15 granjas porcinas chinas y descubrieron que el 10.4% tenía anticuerpos contra el virus G4 H1N1. También encontraron que las vacunas actuales contra la gripe estacional probablemente no brinden ninguna protección contra el virus emergente.

Necesarias medidas de control y seguimiento

Los investiogadores concluyen que el virus tiene potencial de propagación pandémico en humanos, con el riesgo asociado a la salud pública mundial. Se debe aumentar la vigilancia en cerdos y sería aconsejable desarrollar una vacuna contra G4 para cerdos y humanos.

Fuente