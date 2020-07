Libro. Leviatán o la ballena de Philip Hoare

La obsesión de Philip Hoare por las ballenas empezó con una maqueta gigante de una ballena azul que vio de niño en el Museo de Historia Natural de Londres. Como adulto, ha ido al encuentro de las ballenas en libertad en las aguas del Atlántico.

Leviatán o la ballena es el resultado de una vida dedicada a estudiar a esos titanes de las profundidades y a intentar comprender el secreto de la fascinación que ejercen sobre nosotros.

Adentrándose en los dominios de estas misteriosas criaturas, Hoare las muestra como nunca antes las hemos visto. El autor explora la tormentosa relación del hombre con las ballenas, visita legendarias zonas balleneras como New Bedford, Nantucket y las Azores, y traza una historia cultural de la ballena que va desde Jonás hasta Liberad a Willy y pasa por la obra de escritores como Hawthorne, Thoreau o, sobre todo, Herman Melville y su Moby Dick.

Este ensayo es una auténtica joya que combina historia, biología y literatura con un estilo tan cautivador que su embrujo perdurará en el lector mucho después de haberlo terminado.

El autor

Philip Hoare formó parte del movimiento punk de Londres de la década de 1970. Trabajó para Virgin Records y luego creó su propia discográfica. Cambió la música por las letras y en 1990 publicó su primer libro, Serious Pleasures: The Life of Stephen Tennant, al que siguieron Noel Coward: A Biography (1995), Wilde’s Last Stand: Decadence, Consipiracy and the First World War (1997), y Spike Island: The Memory of a Military Hospital (2001).

Leviatán o la ballena le ha confirmado como uno de los grandes talentos de la nueva literatura inglesa y le ha valido el premio BBC Samuel Johnson de 2009 al mejor libro de No Ficción publicado en Reino Unido.

Más información

Tapa blanda

480 páginas

Editorial : Atico L.; Edición: 1 (16 de septiembre de 2015)

Idioma : Castellano

ISBN : 978-8416222131

: 978-8416222131 Dimensiones: 17.8 x 3.2 x 25.4 cm