Opinión. Test rápidos en aeropuertos … certificados de viaje ‘Covid Free’

Estos días leíamos con atención como algunos aeropuertos del mundo, entre ellos el mayor de Alemania, el Rhein-Main-Flughafen de Frankfurt, cuarto del continente en términos de tráfico, implantaba en su terminal principal un centro de pruebas diagnósticas voluntarias para viajeros frente al coronavirus

La creación de esta instalación era producto de una alianza entre una aerolínea, un gestor aeroportuario y una biotecnológica (Lufthansa, Fraport y Centogene) y es la primera instalación en Alemania donde se realizarán pruebas moleculares frente a la COVID-19, sin cita previa, a pasajeros que salgan o que lleguen obteniendo los resultados en un tiempo estimado de 2 o 3 horas.

¿Es esta realmente una solución para garantizar que los viajes internacionales sean seguros?

Si tenemos en cuenta que la lista de países (China, Aruba, Polinesia, Islandia..) que exigen tener una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) negativa reciente (menos de 4 días) frente al SARS-CoV2 para poder entrar aumenta cada día, la respuesta sería SÍ, si lo que queremos es evitar una cuarentena a los viajeros en destino y apoyar el regreso a la llamada «nueva normalidad».

Además es útil para detectar infecciones asintomáticas, en personas que por lo general suelen ser completamente inconscientes de que son portadoras del virus, con el riesgo asociado de contagiar a mucha gente.

Sin embargo, un negativo no implica que la persona no esté infectada, sino que en ese momento no se le ha detectado el virus, por lo que puede dar «falsa seguridad» en pacientes en fase asintomática o presintomática. La medida debería ir acompañada de una investigación epidemiológica adecuada (cuestionarios…).

Y me surgen numerosas dudas a nivel ético por la deriva que este tipo de iniciativas, hasta ahora «voluntarias», pudieran tener en un futuro no muy lejano cuando la pandemia pase a otras fases. Basta recordar que a día de hoy son muchos los países que aún aplican restricciones para viajar a pacientes VIH+. Debemos velar porque muchas de las actuaciones y decisiones que ahora se tomen no sirvan para discriminar o aumentar la desigualdad en un futuro, como el famoso «pasaporte inmunológico», que mal utilizado podría convertirse en una herramienta para excluir o marginar a determinados colectivos.

¿Que pasaría si doy positivo en el destino de mi viaje? Significaría que no podría viajar y se me trataría de acuerdo con los requisitos y las normas del Estado receptor. Según IATA, no se debe exigir a las aerolíneas que repatríen a los pasajeros o que se les castigue con sanciones financieras como multas o sanciones operativas.

¿Instalaciones que llegan para quedarse?¿Picaresca?

De momento, estas instalaciones estarán abiertas al menos mientras dure lo duro de la pandemia. Aunque todo indica, que este modelo podría mutar en su concepción y extenderse a otras enfermedades infecciosas tales como la gripe. O a futuras situaciones que lleven asociado un riesgo sanitario global (MERS CoV, gripe aviar…)

Tampoco puedo dejar de pensar en qué pasará cuando queramos volver de determinados destinos menos desarrollados como África o países con menos recursos. ¿Quién nos hará la prueba allí?¿Habrá una nueva colonización tecnológica en esos destinos por occidente?

Por no decir el fraude que puede crearse si no se regula y controla adecuadamente. Buenos ejemplos tenemos: el famoso certificado de vacunación de la fiebre amarilla es objeto continuo de falsificación y mordidas en muchos destinos sin haber puesto la vacuna. Y es que tener un papel donde diga que eres negativo puede ser objeto de negocio y oportunismo.

Inmediatez y capacidad diagnóstica

Gracias a las pruebas de diagnóstico molecular in situ en los aeropuertos, en un período de entre 2 y 3 horas, quien solicite este servicio puede saber si tiene o no el virus en ese momento. Los tests deberían cumplir criterios de ser rápidos, precisos y masivos. Los resultados falsos negativos y falsos positivos deberían estar por debajo del 1%.

El centro que se acaba de inaugurar Alemania, tiene una capacidad para realizar alrededor de 5.000 test cada día. Teniendo en cuenta que solo en el 2019 pasaron más de 70 millones de viajeros por allí, a priori no me salen las cuentas. Necesitaremos un mayor impulso tecnológico. Seguro.

¿Quién pagará la factura?

El Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige que los gobiernos asuman los costes de las pruebas de salud siempre y cuando sean obligatorias. En este caso estamos hablando de una prueba de forma voluntaria y por tanto se cobrará al viajero.

Estamos hablando de unos 150-200 euros por test, según el caso y destino. Un coste extra que en definitiva habrá que sumar a nuestros bolsillos, al igual que seguros de viaje especiales que cubran todo tipo de anulaciones y circunstancias varias relacionadas con la pandemia. Sin embargo, quiero ser positivo y pensar que aunque cambien muchas cosas, nunca nos quitarán las ganas de viajar … espero.