Julio 2020. Brote de Burkholderia cepacia complex en pacientes en diálisis peritoneal en Hong Kong

Autoridades sanitaria de Hong Kong (CHP) han notificad un brote de Burkholderia cepacia en pacientes en diálisis en el Kowloon East Cluster (KEC).

Las investigaciones realizadas identificaron la bacteria en muestras clínicas recolectadas del sitio de salida del catéter de cinco pacientes en diálisis peritoneal desde finales de marzo hasta mediados de junio de 2020.

Hay 5 personas afectadas, tres hombres y dos mujeres, de 23 a 67 años. Un paciente desarrolló una peritonitis como complicación.

La bacteria se habría identificado en muestras del mismo lote (nº lote: 19090428) de un apósito en aerosol llamado JUC que los pacientes utilizaron para la desinfección de la piel y el cuidado del sitio de salida del catéter.

Se ha alertado a pacientes a no usar el producto dado que puede estar contaminado. El JUC fabricado por fabricado por NMS Technologies Co., Ltd forma una película física sobre la piel o la superficie de la herida. El distribuidor ha retirado voluntariamente del mercado el lote afectado del producto y ha establecido una línea directa para responder consultas relacionadas