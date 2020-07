Entrevista. Eva Serra de 2 Femmes en 2CV

Hacemos esta entrevista en julio de 2020 a Eva Serra mientras se encuentra en plena pandemia de COVID-19 viviendo con su pareja en Ubud, Bali. Hasta agosto de 2015, Eva había estado en varias capitales europeas y dos veces en Estados Unidos , pero no fue hasta que cumplió 30 años que descubrió su auténtica alma nómada. Primero hizo un viaje por carretera a bordo de un Citroën 2CV del año 1983 con su amiga Ana. Se llamaron 2 Femmes en 2CV . Durante 20 meses visitaron 28 países y condujeron 30.000 km del sur, este y centro de Europa, Oriente Medio y los países caucásicos. Construyeron una comunidad de 6.000 seguidores en redes sociales, lanzaron una página web, auto-publicaron el libro “Dos cabras a 80km/h” y dieron varias conferencias. Sus aventuras han aparecido en más de 60 medios de todo el mundo.

Tus orígenes, ¿cómo empezó esto de viajar?

La pasión por viajar la descubrí de joven, sola. Con mi familia viajé poco, no teníamos mucho dinero cuando era pequeña para destinar a viajes, así que solo hacíamos escapadas en coche por Cataluña.

Así pues, la verdadera pasión por viajar la descubrí de adolescente, en un viaje escolar a Italia en bachillerato. Recuerdo llegar al hostal, dejar las mochilas y pensar que no quería malgastar las horas que teníamos libres charlando de tonterías en un sofá con mis amigas. Estaba en Florencia y solo de pensar en lo histórico del lugar, se me ponía la piel de gallina, así que dejé a mis amigas allí y, sola, a mis 16 años, me lancé a explorar la ciudad.

¿Tienes alguna superstición o manía?

Nada en especial. Con el tiempo me he convertido en viajera minimalista, intento llevar el mínimo equipaje, pero no tengo ningún amuleto o protocolo concreto. Eso sí, en mi maleta siempre hay libros (en e-book, para que no pesen), la cámara reflex y el móvil en modo avión. Siempre intento estar lo mínimo conectada posible en mis viajes, para que la vida online y a distancia no me distraiga y poder apreciar más la vida ‘real’.

¿Cómo ha sido la salud durante tus viajes? ¿Alguna anécdota?

Por suerte, no he tenido nunca muchos problemas de salud estando de viaje. Alguna visita de urgencias por molestias en una rodilla en Grecia, cuya sanidad pública me atendió a las mil maravillas, y de acompañante en Italia con un médico la mar de simpático que, cuando le contamos que habíamos llegado a Venecia con un Citroën 2CV de 1983 desde España, nos evitó el copago obligatorio en el país.

¿Que no dejarías de llevar en tu botiquín de viaje?

El Eutirox, me operaron hace 6 años de un cáncer en la tiroides. Siempre tengo paranoia con no quedarme sin pastillas, así que aprovisiono abundantemente y reparto las pastillas entre mi equipaje y el de mi acompañante.

Siempre intento llevar unos básicos como yodo, tiritas, antihistamínicos, ibuprofeno, algún antibiótico… Pero siempre que he necesitado algo extra lo he podido comprar fácilmente en el país que estuviera (recuerdo gotas para los oídos, crema antiquemaduras…).

¿Cuál es tu libro o película favorita de viajes?

Thelma y Louise, a Ana y a mi (Femmes en 2CV) nos llaman las Thelma y Louise españolas 😉