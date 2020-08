¿Ha habido ataques de tiburón a buzos en las Bahamas?

Sí. Aunque el número es extraordinariamente bajo teniendo en cuenta que se trata de un extenso archipiélago formado por centenares de islas y de atolones con una importante actividad turística. De acuerdo con el Global Shark Attack File, desde comienzos de los años 80 ha habido 8 ataques a buzos, uno de ellos con desenlace fatal: una persona mordida en una pierna por un tiburón toro (Carcharhinus leucas) en una zona conocida como The End of the Map, ‘El final del mapa’, que la verdad es que suena a ironía trágica.

Los demás se saldaron en su mayoría con heridas leves a moderadas. Solo se ha podido identificar la especie implicada en otros tres ataques: el tiburón coralino (Carcharhinus perezi) fue el responsable de dos y el tiburón limón (Negaprion brevirostris) de uno.

Más información en Tiburones y viajes