Libro. Diarios de Bicicleta de David Byrne

Hace aproximadamente dos décadas David Byrne descubrió la bicicleta plegable y comenzó a utilizarla en sus viajes alrededor del mundo. Con estos viajes nació la vista panorámica de la vida urbana, una manera mágica de abrirle los ojos a los ritmos y secretos de las ciudades. En lugares como Buenos Aires, Estambul, San Francisco y Londres, el foco se dirige más hacia el gremio de músicos y artistas. En Berlín o Manila reflexiona acerca de cuestiones políticas. A lo largo del camino, David Byrne reflexiona sobre muchas cuestiones; la globalización, la moda, la arquitectura, la soledad, y los cambios radicales que están sufriendo algunas ciudades. Todo esto narrado con un gran sentido del humor, de la curiosidad y humano.

« Desde principios de los años ochenta, he usado la bicicleta como principal medio de transporte en Nueva York. Primero lo hice a modo de prueba, y me sentí cómodo incluso en una ciudad como Nueva York. Me dio una sensación de energía y libertad. Tenía una vieja bicicleta de tres velocidades, una reliquia de mi infancia en las afueras de Baltimore, y para la ciudad de Nueva York no necesitas mucho más […]»

« Australia está llena de desagradables recordatorios de la indiferencia de la naturaleza hacia los humanos. En ella abundan las serpientes o ranas venenosas, las plantas con pinchos, las arañas ponzoñosas, las fuertes corrientes, las arenas movedizas y los interminables desiertos. Siempre hay algo al acecho, algo que te recuerda que aquí no eres más que un huésped. Es casi como si el monte entero fuera un cocodrilo con las fauces abiertas, a la espera de que algún ingenuo o desventurado se deje caer por allí […] »

Autor

David Byrne. Destacado músico de fama y reconocimiento internacional, director de cine ocasional, artista multimedia, escritor, fotógrafo y además un destacado promotor del ciclismo urbano, cosa que queda de manifiesto en este libro, un conjunto de crónicas donde el ex líder de Talking Heads plasma su personal visión de una serie de ciudades vividas al particular ritmo y escala de la bicicleta.

Web de David Byrne

Ficha técnica

ISBN: 9788439723271

Fecha publicación: 2010

Edición: 1ª

Idioma: Castellano

Páginas: 384

Editorial: Mondadori