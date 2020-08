Movimiento antivacunas … un poco de historia

El movimiento antivacunas y negacionista no es algo nuevo, no lo creó Miguel Bosé, de hecho lleva casi 200 años entre nosotros… Políticos, famosos, periodistas, algunos sanitarios e incluso un premio Nobel apoyándose en más que dudosas investigaciones cuando no fraudulentas y en algún que otro bulo han mostrado su apoyo a teorías desacreditadas, como que la inmunización causa autismo o los adyuvantes de las vacunas provocan efectos nocivos.

Algo de historia de las vacunas

Ya en el siglo VII, en la India, monjes budistas bebían veneno de serpiente para adquirir inmunidad frente a la picadura de estos reptiles.

Fue en China, en el siglo XI donde surge el concepto de «Variolización». Hay documentos del siglo XVII en ese país donde se espolvolreaba intranasalmente el polvo de pústulas desecadas con objeto de prevenir la viruela.

En el siglo XVIII Reino Unido inicia la variolización en Europa (Lady Mary Wortley Montague, hija del cónsul británico en Estambul)

Es Jenner en el siglo XVIII quien comienza la vacunación (Vacuna del latín vacca) Hay un creciente interés en la época por la cultura oriental, su arte sus costumbre y su ciencia.

Con La razón se abandona el concepto de enfermedad como castigo divino, y se pasan a investigar sus causas.

Y de los primeros antivacunas

En el siglo XIX en el Reino Unido surgen los primeros grupos organizados antivacunación. En 1853 «The Anti-Vaccination League» y en 1867 «The Anti-Compulsory Vaccination League«

En 1880 surgen los primeros movimientos antivacunas en EEUU que consiguieron la derogación de leyes de vacunación obligatoria en diversos estados del país.

En 1890 un grupo de médicos alemanes realizan un manifiesto contra la vacuna de la viruela. Curiosamente, la primera enfermedad erradicada gracias a la vacunación.

Finales del siglo XIX, el propio Louis Pasteur tuvo que enfrentarse a las reticencias de sus propios colaboradores de laboratorio ante sus nuevas ideas de vacunación.

1899. La negativa de los soldados británicos a recibir la vacuna del tifus provoca numerosas bajas entre sus filas.

1974. La publicación del artículo «Neurological complications of pertussis inoculation» donde se declaraba que 36 niños habían sufrido problemas neurológicos después de recibir la vacuna DTP (Difteria, tétanos y tosferina) provoca disminución de las tasas de vacunación y tres epidemias importantes de tos ferina y difteria con miles de muertes.

1989. Se crea en España la Liga para libertad de la vacunación.

1998. La revista médica británica The Lancet publica un estudio firmado por el Dr. Andrew Wakefield y 12 coautores donde afirmaban que existía un vínculo entre la vacuna triple vírica (Sarampión, rubéola y parotiditis) y el autismo. El artículo provoca un descenso en las tasas de vacunación mundial.

2010. The Lancet se retracta al descubrir que los datos del estudio eran incorrectas y las conclusiones falsas. Andrew Wakefield es expulsado del Colegio de Médicos británico.

2014. El propio Donald Trump lanzaba un tuit en el que anunciaba que si llegaba a ser presidente lucharía porque los niños recibieran las vacunas adecuadas, de las que no causan «Autismo«

2016-2017. El actor Robert de Niro apoya el documental antivacunas «Vaxxed: del encubrimiento a la catástrofe«. También presenta una iniciativa para premiar con 100.000 dólares cualquier avance para eliminar el mercurio de las vacunas

2020. Bueno, la historia de Miguel Bosé y algunos otros, ya la conocéis … así que ahí no entraremos.

Hechos que no palabras

Hasta la fecha las vacunas han evitado más de 700 millones de casos de enfermedad y han evitado más de 150 millones de muertes

Entre 2011-2020 las vacunas evitaron 25 millones de muertes. 2.5 millones cada año. 7000 cada día. 300 cada hora. 5 cada minuto.

Ninguna intervención médica es más eficaz y segura

