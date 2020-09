Libro: Las reglas del contagio de Adam Kucharski

«Hace unos pocos años, provoqué accidentalmente un pequeño brote de información falsa.»

Así comienza este ensayo del investigador Adam Kucharski, que responde a la pregunta: ¿cómo se propagan las enfermedades?

Un virus mortal se extiende repentinamente en la población, un movimiento político se acelera y luego desaparece rápidamente, una idea avanza como un incendio forestal, cambiando nuestro mundo para siempre… El mundo está más interconectado que nunca, nuestras vidas están formadas por brotes de enfermedades, de desinformación o incluso de violencia que aparecen, se propagan y se desvanecen a una velocidad desconcertante. Los brotes parecen estar impulsados por la aleatoriedad y leyes ocultas, y para comprenderlas debemos comenzar a pensar como matemáticos. El epidemiólogo Kucharski ofrece explicaciones sobre el comportamiento humano y sobre cómo podemos mejorar para predecir lo que sucederá a continuación, y nos revela cómo los nuevos enfoques matemáticos están transformando lo que sabemos sobre el contagio, desde las iniciativas revolucionarias que ayudaron a abordar la violencia armada en Chicago hasta la verdad detrás de la difusión de noticias falsas. Y en el camino, explica cómo las innovaciones y las emociones pueden extenderse a través de nuestras redes de amistad, lo que las enfermedades de transmisión sexual nos pueden decir sobre la banca y por qué algunas predicciones de brotes se equivocan.

El autor

Adam Kucharski es Profesor asociado y Sir Henry Dale Fellow en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Trabaja en análisis matemático en brotes de enfermedades infecciosas. Escribe sobre ciencia en revistas como Wired, Financial Times, Scientific American, The Times y The Observer.

Tapa blanda

342 páginas

Editorial : Capitán Swing Libros 2020

: Capitán Swing Libros 2020 Idioma : Español

: Español ISBN: 978-8412197952