Septiembre 2020. Caso importado de dengue de Francia a Países Bajos

Autoridades sanitarias han notificado un caso de dengue en una mujer holandesa que contrajo la enfermedad tras viajar el pasado agosto a La Croix-Valmer, en el sur de Francia.

Se trataría de la primera persona holandesa en contraer la enfermedad en el sur de Europa. Cada año, entre 100 y 150 personas en los Países bajos contraen la fiebre del dengue, generalmente en áreas tropicales y subtropicales como en el sudeste de Asia, África y América del Sur y Central.

El mosquito tigre, que está asentado en el sur de Europa, tiene la capacidad de transmitir el virus. El insecto aún no está asentado en los Países Bajos. Aunque eso no significa que no haya mosquitos tigre en los Países Bajos. A principios de 2020 se detectaron ejemplares en Westland, Lansingerland, Lelystad, Assen y Valkenburg. Ninguno de ellos estaba infectado.