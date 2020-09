Y el mejor sistema sanitario del mundo es …

Vivimos en la sociedad del … quiero y lo tengo … donde puedes pedir un libro en amazon y tenerlo en casa ese mismo día, domingos incluídos; sin embargo empezar a trazar los contactos de un resultado positivo de una prueba PCR para COVID19 realizada un viernes puede esperar al lunes siguiente.

La inmediatez sanitaria parece no existir o siempre llegar tarde… y eso es lo que NO PUEDE SER … que un paquete llegue a casa antes que un diagnóstico.

Se atribuye a Napoléon la frase: «si quieres tener éxito, promete todo y no cumplas nada» … y desde hace unos meses parece que de eso se trata, entendiendo por éxito el que no te caiga la patata caliente en tus zapatos. Lo que vendría a llamar la estrategia del avestruz. Comportarse como si el problema no existiese, como si no pasara nada grave, como si no hubiese solución, como si el problema fuese una nimiedad, como si nadie pudiese ayudarnos.

¿Cuántos hemos reconocido nuestros errores desde marzo? Cuarentenas que no se cumplen, resultados que nunca llegan o lo hacen tarde, pacientes que no son valorados, servicios de prevención que no previenen, inspecciones que no inspeccionan …

En la situación actual todos deberíamos ser eslabones de una gran cadena, donde el factor humano y la responsabilidad individual fueran los factores fundamentales de frenar lo que está sucediendo (llámese aplanar la curva, trabajar coordinadamente, conseguir hitos, reconocer los errores o motivar a los equipos humanos…)

¿Qué funciona? y ¿qué no funciona?

Estas son las mías … ¿Creéis que falta algo?

Lo que funciona

Los profesionales

Lo que no funciona

Los políticos y «hombres de paja» en puestos de toma de decisiones.

La coordinación

Los sistemas de comunicación

La inspección médica

La salud laboral

La medicina preventiva

También creo que faltan dimisiones.

Aprender de los errores

No se me olvidará jamás, como en abril del 2020, en pleno caos asistencial por esta enfermedad cuyo síntoma cardinal de gravedad es provocar una neumonía visible en la radiología, hice guardia en un centro asistencial un sábado donde el servicio de rayos no estaba operativo los fines de semana. ¿No es de locos? Esa misma tarde recibía un libro de amazon en casa.

Decía Sir Francis Bacon que «el requisito del éxito es la prontitud en las decisiones» y en este caso parece que últimamente llegamos siempre tarde.

¿Queremos controlar una pandemia? pues atención primaria es el lugar y ahora es el momento. Pero para eso hay que invertir.

Es más, llamadme loco, pero me atrevería a decir que el diagnóstico Point of care (POC) entendido como adelantarse a los acontecimientos con capacidad de resolución, revolucionará la medicina como la conocemos. Y por qué no, desde ya, empezar a aplicarlos en otros ámbitos diferentes al COVID19 como el VIH, la hepatitis, las ITS …

Por tanto, y contestando al título de este post… el mejor sistema sanitario del mundo… es aquel que reconoce y aprende de sus errores. Yo he cometido muchos os lo aseguro y seguiré cometiéndolos, pero trato de aprender de cada uno de ellos.

Las opiniones vertidas en este artículo son estrIctamente personales