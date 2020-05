Cristina Juesas

Experta universitaria en comunicación de la ciencia. Diplomada en turismo y postgrado en calidad. Consultora de comunicación corporativa y especializada en preparación de oradores y presentaciones. Profesora asociada en DigiPen Institute of Technology. Organizadora de TEDxVitoriaGasteiz. Autora de las guías de uso y estilo en redes sociales del Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco. Miembro de la organización para el aprendizaje de habilidades de comunicación y liderazgo Toastmasters International, donde ostenta el cargo de Program Quality Director para el Distrito Iberia. Dos veces Distinguished Toastmaster (DTM), máximo reconocimiento de aprendizaje en esta organización. Ganó el premio bitácoras 2012 en la categoría mejor blog cultural con su proyecto unadocenade.com.

Áreas de interés

Me interesa la comunicación humana en sus diferentes formas: tiro de hilos, conecto puntos, ato cabos. Me apasionan la divulgación científica, el diseño, y el arte de hacer reír a los demás. La oratoria: pulir discursos, ayudar a otras personas a modelar los suyos. Disfruto organizando eventos que buscan llenar el mundo de buenas ideas. No entiendo mi vida sin música. Viajo. Leo. Converso.

«Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente.»

Mae West

Contacto