Citrobacter (C. amalonaticus, C. braakii, C. farmeri, C. freundii, C. gillenii, C. koseri, C. murliniae, C. pasteurii, C.sedlakii,C. werkmanii, C. youngae)

Características

Bacilo gramnegativo anaerobio facultativo.

Infección

Bacterias oportunistas. Especialmente C. freundii. En general infecciones nosocomiales: urinaria, intraabdominal, peritonitis en pacientes en diálisis peritoneal, pulmonar, bacteriemia asociada a catéteres, de partes blandas, de la herida quirúrgica, abscesos, absceso cerebral y meningitis neonatal. Endocarditis. Algunas cepas pueden producir toxina Shiga y originar un cuadro de enteritis similar al observado en caso de infección por E. coli enterohemorrágico.

C. amalonaticus: infección urinaria. Peritonitis. Infección de heridas. Bacteriemia. Cuadro similar a fiebre tifoidea.

C. koseri produce sepsis neonatal con meningitis y absceso cerebral.

C. pasteurii se ha aislado en pacientes con diarrea.

C. youngae: peritonitis en diálisis peritoneal

C. farmeri: bacteriemia. Meningitis.

Diagnóstico

Cultivo

MALDI-TOF

Tratamiento

Carbapenem (Ertapenem) o una fluorquinolona.

Como alternativas: Cefalosporina de 3ª generación, aztreonam, piperacilina/tazobactam, tigeciclina o un aminoglucósido.

Resistencias

Citrobacter freundii posee una AMPC cromosómica inducible

El tratamiento con cefalosporinas de 3ª generación o aztreonam puede seleccionar mutantes desreprimidas (productoras de ampC) resistentes a todos los β-lactámicos (incluidos los inhibidores de las β-lactamasas) excepto avibactam y los carbapenems.