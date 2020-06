Infecciones de orina durante el viaje

Las infecciones de orina son una de las circunstancias que con mayor frecuencia ocurren en viajeros (por la ingesta menor de líquidos, mayor sudoración, aguantarse las ganas de orinar…) y a las que debe prestarse especial atención para que no evolucionen a problemas mayores como una pielonefritis (infección del riñón)

Es importante identificar que se trate de una verdadera infección de orina que cursaría con síntomas como el escozor al orinar, tener ganas de orinar continuamente o presencia de cambios en el olor/color de la orina (orina oscura). A veces puede ser frecuente, que no aparezcan todos estos síntomas, o que se hayan tenido anteriormente episodios similares previos que permitan identificarla mejor.

En cualquier caso el tratamiento pasaría por aumentar la ingesta de agua de forma considerable (>3 litros/día) además de valorar la necesidad de tomar un antibiótico adecuado, para lo cual, lo más adecuado sería realizar una valoración médica de la situación (poniéndose en contacto con su seguro médico que le facilitaría una relación de doctores de calidad a los que podría acudir

En caso de no ser posible esto por las circunstancias que fueran, sí que sería recomendable iniciar el tratamiento antibiótico de la forma más precoz posible para evitar que la infección avance. Los antibióticos que más se suelen recomendar para el tratamiento de la infección de orina no complicada (sin fiebre) en viajeros suelen ser la fosfocina 3 gr (1 sobre al día 1 día) o el ciprofloxacino 500 mg (1 comprimido cada 12 horas 3-5 días). Siempre que no se tenga alergia a estos.

Según el destino de viaje donde nos encontremos las farmacias pueden estar autorizadas o no a vender antibióticos con/sin prescripción médica (NO recomendable sin prescripción médica). Por ejemplo en la India poseen una amplia variedad de estos, y en la mayoría de la ocasiones no precisan receta para su dispensación.

Si aparece fiebre o el cuadro es más intenso de lo habitual (sangrado intenso en la orina u aparición de otros síntomas) lo recomendable es acudir al médico/hospital local de la forma más precoz posible para iniciar tratamiento.