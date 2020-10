Vacuna del papiloma humano

Actualmente existen dos vacunas comercializadas contra los principales tipos de VPH oncogénicos más frecuentemente asociados al cáncer de cérvix uterino: Cervarix© y Gardasil©

Cervarix ©

Es una vacuna bivalente recombinante frente a los VPH 16 y 18, compuesta por las partículas VLP (partículas virus like) tipo L1 de las cápsulas de los VPH 16 y 18.

Indicación: Está admitido su empleo en mujeres a partir de los 9 años de edad. Su administración habitual es en chicas de entre 11 y 14 años (Según calendario vacunal) y en mujeres hasta 45 años conizadas en los últimos 3 años por neoplasia cervical intraepitelial de alto grado CIN 2 o superior. La vacuna se administrará lo antes posible una vez realizado el diagnóstico. Se puede vacunar antes, durante o después del tratamiento.

Vía de administración: intramuscular (habitualmente en el hombro)

Pauta vacunal: 2 dosis (0 y 6 meses) en menores de 15 años y 3 dosis (0,1 y 6 meses) para mayores de 15 años.

Desarrollada por la farmacéutica británica Glaxo-Smith-Kline.

Gardasil ©

Es una vacuna tetravalente recombinante frente a los VPH 6, 11, 16 y 18. Está formada por ensamblaje de las VLP conformadas por las proteínas L1 de las cápsulas de los VPH 6, 11, 16 y 18.

Indicación: Está admitido su empleo en mujeres a partir de los 9 años de edad. Su administración habitual es en chicas de entre 11 y 14 años (Según calendario vacunal) y en mujeres hasta 45 años conizadas en los últimos 3 años por neoplasia cervical intraepitelial de alto grado CIN 2 o superior. La vacuna se administrará lo antes posible una vez realizado el diagnóstico. Se puede vacunar antes, durante o después del tratamiento. Tiene indicación también en varones.

Vía de administración: intramuscular (habitualmente en el hombro)

Pauta vacunal: 2 dosis (0 y 6 meses) en menores de 15 años y 3 dosis (0,1 y 6 meses) para mayores de 15 años.

Desarrollada por Sanofi Pasteur MSD.

Recomendaciones generales

Dado que no han podido observarse resultados del seguimiento a más de 5 años, no se puede estimar con seguridad la duración del efecto protector que tendrá la vacuna. No se descarta la necesidad de dosis de recuerdo años después de la vacunación.



Efectos adversos

Locales: dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección (1 de cada 10 dosis de vacuna)

Generales: dolor de cabeza (cefalea), fatiga, dolores musculares (mialgias), síntomas gastrointestinales y dolores articulares (artralgias) (1 de cada 100 dosis de vacuna)

Contraindicaciones

Esta vacuna solo estará contraindicada cuando haya sucedido previamente una reacción alérgica grave (anafilaxia) con una dosis de vacuna contra el VPH o cuando se padezca una enfermedad importante. Estas contraindicaciones son comunes al resto de las vacunas.

La vacuna VPH no está recomendada en mujeres embarazadas

En pacientes inmunodeprimidas puede tener una respuesta inmunitaria disminuida

Efectos secundarios

Puede ocurrir un síncope después de la vacunación, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Es conveniente la observación del paciente durante los 15 minutos posteriores a la vacunación.

Vacunación en varones

Actualmente, solo algunos países vacunan a varones adolescentes en calendario, como EE. UU., Canadá, Australia, Austria, Suiza y algunas regiones de Italia. En EE. UU., desde 2010, los CDC y la AAP la recomiendan para todos los varones de 11 a 21 años, además de una recomendación individualizada de 22 a 26 años para situaciones especiales de riesgo. En Canadá (desde 2012) y en Australia (desde 2013) también se comenzó la vacunación sistemática en varones de 9 a 26 años y de 12 a 15, respectivamente.

